Francisca Lachapel se pone exigente con los invitados de su boda

Aún no se sabe la fecha oficial del enlace de la conductora de Despierta América

Ana Patricia Gámez da información importante sobre la boda de su amiga

Francisca Lachapel ¿exagera con su boda? La conductora de Despierta América se casará este año con el padre de su hijo Francesco Zampogna y aunque no se sabe fecha exacta del enlace nupcial, podría ser que sea más pronto de lo que todos creen pues las despedidas de soltera comenzaron y ahora se supo una ‘inesperada’ petición.

¿Puso una regla a sus invitados que Ana Patricia Gámez confirmó? Francisca Lachapel se iba a casar en 2020, pero la pandemia le arruinó sus planes de tener una boda de princesa en la Toscana italiana como lo tenía planeado en un castillo, sin embargo, ahora todo será en República Dominicana.

La boda de Francisca Lachapel tendrá a todos los invitados expectantes

Y es que, según lo reportado por ‘People en Español’, la conductora de Despierta América tiene un código importante para los invitados a su boda, como parte de los planes que Francisca Lachapel tiene para que todo salga perfecto y tener su día de ensueño como lo pretendía desde hace dos meses.

Una parte de ella quería casarse en Italia, lugar de donde es originario su esposo Francesco Zampogna, pero ahora, se hizo a la idea de que todo salga a pedir de boca en su natal República Dominicana: “Es mi tierra, es muy especial, gran parte de mi familia estará y es mucho más fácil de mi lado casarme en Dominicana, es la tierra que me vio nacer, donde hay mucha gente que me quiere y me adora. Dios hizo que el lugar donde me casara fuera mi tierra”, comentaba hace algunas semanas.