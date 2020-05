Laura Bozzo apareció como nunca la habían visto sin pestañas y asustó a todos

Los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristáin de Chisme no Like se burlaron

Los comentarios para la peruana no se hicieron esperar

Como si se tratara de una película de terror, el periodista Javier Ceriani junto con su colega Elisa Beristáin de Chisme no Like, exhibieron un video de Laura Bozzo como nunca la habíamos visto, pues la peruana ‘asustó’ a todos sin maquillaje y por si fuera poco sin pestañas verdaderas.

La conductora de ‘Laura en América’ se ha puesto en la polémica por distintas situaciones, sin embargo en esta ocasión se grabó recién levantada en plena cuarentena y con el rostro notablemente avejentado pareciendo una anciana y provocando el terror y las burlas a la vez.

El momento de Laura Bozzo y sus pestañas fue reportado por la página de Instagram llamada ‘Chisme no Like’ en donde Javier Ceriani y Elisa Bersitáin alertaron a su público sobre lo que estaban a punto de atestiguar, pues en efecto nunca habíamos visto a la peruana como en esta ocasión.

“Buenos días, buenos dias a todos… Así soy, así me levanto, no se asusten, no soy yo, las pestañas se me desaparecieron por eso estoy pegándome pestañas postizas, se me quemaron todas las pestañas por eso estoy echándome una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer, no se olviden… Levántense, abran los ojos y digan gracias Dios mío por un día más de vida”, fue lo que se escucha decir a Laura Bozzo grabándose desde su recámara.

Ante las burlas del periodista Javier Ceriani, a la conductora Elisa Bersitáin no le quedó de otra más que mostrar una fotografía sin maquillaje, sin embargo, el argentino le aseguró que se había hecho unos ‘arreglitos’ en la cara a lo que ella mencionó “no empieces de ponzoñoso”.

Sin embargo, ante semejante video, las reacciones de la gentecontra Ceriani tampoco se hicieron esperar y sorprendentemente no fueron tan malas para la conductora de Perú:

“Mira Laura parece tu gemela perdida”, “no se ve mal! Muchas amanecemos así”, “No veo nada mal eso! Espero yo poder verme asi cuando llegue a esa edad ! Si Dios no los permite!”, “ya quisiera ver también a tu jefa sin maquillaje”, “Para mi la señora se ve muy bien para su edad”, “Se ve bien hay otras que con operaciones y botox se ven tan mal”, “Que malo! No te burles! Ni que fueras tan guapo”.

Hace unos días, aparece con poca ropa, la presentadora de televisión, Laura Bozzo, quien esta vez lució un traje de baño negro y presumió su ‘pechonalidad’, lo cual le valió candentes comentarios: “Que ricas tet.. Laura Bozzo”.

La peruana, conocida por su desaparecido programa ‘Laura en América’, no tuvo problemas para mostrarse en traje de baño, con una gran sonrisa y algunas visibles arruguitas en el cuerpo.

Muy sonriente, Laura Bozzo se tomó una fotografía que posteriormente publicó en su cuenta oficial de Intagram con la leyendo: “Gracias a Dios por el regalo más importante = la vida, desde el único lugar donde puedo sonreír, Acapulco, Guerrero, México.