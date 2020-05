Peso mexicano 20 mayo mantiene la ‘buena racha’ de la semana

El peso mexicano mantiene la ‘buena racha’ en la tercera jornada de la semana y reporta nuevamente ganancias frente al dólar.

Según datos del Banco de México (Banxico), este miércoles el dólar interbancario cerró en 23.21 unidades, lo que muestra mejoría con respecto a su cierre anterior de 23.52 unidades.

Esto representa una apreciación de 33 centavos ante el billete verde, equivalentes a 1.42 por ciento.

Con este cierre, el peso alcanza su mejor punto desde el pasado 23 de marzo.

En una ‘buena racha’, el peso avanza por tercera vez en la semana y por quinta jornada consecutiva.

Mientras tanto las tensiones entre Estados Unidos vuelven a llamar la atención cuando Trump acusó al país asiático de “incompetentes”.

“Algunos chiflados en China acaban de publicar una declaración en la que culpan a todos, excepto a China, por el virus, que ahora ha matado a cientos de miles de personas. ¡Por favor explique que fue la ‘incompetencia de China’, y nada más, lo que causó esta matanza masiva en todo el mundo!”, escribió en Twitter.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020