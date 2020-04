El peso mexicano celebra una pequeña victoria, ya que cierra la jornada del jueves con una ligera apreciación sobre el dólar.

Durante el día, el aumento del precio del petróleo resultó favorable al desempeño de la moneda mexicana.

Según el Banco de México (Banxico), este jueves el dólar interbancario cerró en 24.34 unidades.

Aunque se mantiene sobre las 24 unidades, esto representa una ganancia de 6 centavos.

Lo equivalente a un avance de 0.26 por ciento ante el billete verde.

El peso mexicano reportó ganancias frente al dólar durante la jornada de hoy, aunque fuera marginalmente.

En Estados Unidos, el Departamento de Trabajo dio a conocer los datos de solicitudes por desempleo, los cuales resultaron desalentadores.

La cifra rompió de nuevo su récord y apuntó que 6.65 millones de ciudadanos se registraron en la semana que terminó el 28 de marzo.

En medio de la crisis por el coronavirus, muchas empresas se han visto en la obligación de cerrar sus puertas y despedir a sus empleados.

El presidente Trump informó que “el Gobierno Federal está enviando directamente a los estados y hospitales cantidades masivas de suministros médicos, incluso hospitales y centros médicos”.

Massive amounts of medical supplies, even hospitals and medical centers, are being delivered directly to states and hospitals by the Federal Government. Some have insatiable appetites & are never satisfied (politics?). Remember, we are a backup for them. The complainers should…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020