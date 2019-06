El peso mexicano gana este martes 0.23% apoyado por los comentarios de Trump, que no ayudan para nada a un dólar fuerte y por expectativas de que el Banco Central Europeo aplique nuevos apoyos monetarios y la Fed se le anticipe.

“Mario Draghi acaba de anunciar que podría dar más estimulo, lo que inmediatamente dejó caer el euro frente al dólar, lo que hace que sea más fácil para ellos competir contra Estados Unidos. Han estado saliendo con esto durante años, junto con China y otros” dijo Donald Trump a través de Twitter, lo que es una señal de que está en contra de un dólar fuerte.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019