Peso mexicano 10 de septiembre no resiste y pone ‘pausa’ a su avance

Después de cuatro jornadas consecutivas recuperándose, el peso volvió a caer este lunes en terreno negativo. No fue mucho el retroceso, pero la moneda mexicana no pudo resistir las presiones del contexto internacional. Incluso la publicación del Paquete Económico para el año que viene en México no pudo retener el interés de los participantes.

Según el Banco de México (Banxico), el lunes el dólar interbancario cerró en 19.558 unidades. Durante la jornada perdió poco, solo un 0.04 por ciento. Esta mañana, el dólar interbancario cotizaba esta mañana en 19,56 unidades.

Frena el avance del peso mexicano