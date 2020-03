Un pescador deportivo rompió un record estatal en New Hampshire al capturar una trucha de poco más de 37 libras.

Thomas Knight, residente en la localidad de Meredith, en el condado de Belknap, fue pescador comercial durante 25 años.

El pescador anunció a los medios que disecará el pez y lo alquilará a un amigo quien lo tendrá en un restaurante durante dos años.

Un pescador en New Hampshire rompió un record estatal al pescar una trucha de poco más de 37 libras en un lago helado, lo cual sobrepasa en nueve libras el anterior registro, que data de 1958, reportan medios locales en Estados Unidos.

While this fish wasn't caught during the Derby, congratulations go to Thomas Knight of Center Harbor, who caught this 37.65 pound Lake Trout through the ice of Big Diamond Pond. This monster obliterated the previous state record for of 28 pounds for the species. Well done Sir! pic.twitter.com/pohjTDhh3w — Meredith Ice Fishing Derby (@meredith_derby) March 2, 2020

El pescador Thomas Knight, residente en la localidad de Meredith, del condado de Belknap, en New Hampshire, salió de casa hacia un lago helado preparado para una gran pesca. “El cebo grande atrae a los peces grandes, había dicho.

Pero la realidad fue mucho mayor que las expectativas pues al atrapar el pez con su anzuelo le hizo tambalearse, por lo cual tuvo que usar su experimentada técnica para que no escapara. “Hice todo lo posible por lo romper el cordel y que el pez se cansara”, aseguró.

You suck! Catch and release! You got a pic for killing a magnificent fish that nobody else can catch now. Your smile is your ignorance. Fisherman breaks state record with monster 37-pound lake trout – CNN https://t.co/rCKpG65VeE — Kyle Griswold (@KyleDGriswold) March 2, 2020

Y así fue. Luego del forcejeo logró pescar la inmensa trucha, la que puso inmediatamente en una caja con hielo. Entonces llamó al Departamento de Pesca y Casa de New Hampshire para notificar la pesca, sin saber que se trataba de todo un record para el estado.

An enormous lake #trout was caught on Big Diamond Pond by Thomas Knight of Meredith on 2/25. The nearly 40-pound fish was certified by F&G biologist Andy Schafermeyer as breaking not only the state record but is the largest recorded lake trout caught in New England. pic.twitter.com/pDIkBA4Fee — NHfishandgame (@NHfishandgame) February 28, 2020

Un funcionario de esa agencia llegó al lugar al recibir la llamada. Cuando colocaron el pescado en una báscula certificada, rápidamente superó el peso máximo de 30 libras, por lo que necesitaron una de mayor pesaje, la que finalmente dio el real resultado.

Una trucha de 37.65 libras, que supera en nueve libras al anterior registro de 1958, hace 60 años. “Este pez es ahora la trucha de lago más grande capturada en toda Nueva Inglaterra”, dijo el funcionario a los medios.

El pescador Thomas Knight trabajó como pescador comercial durante 25 años, en la pesca de atunes rojos en alta mar. Pero su pasión iba mucho más allá, pues según cuenta, luego de regresar a casa en la noche salía nuevamente a pescar.

NH Fish and Game on Instagram: “On Tuesday, February 25, Thomas Knight of Meredith, New Hampshire, caught an enormous lake trout while ice fishing on Big Diamond Pond in…” https://t.co/QNx2PrMZFC — Ron (@Ron16505990) March 2, 2020

Luego de ser operado en dos ocasiones se retiró de la pesca, pero continúa haciéndolo como deporte. “Significa el mundo para mí”, dijo Knight. “Dedico mucho tiempo, diseño mis propias técnicas y hacer que funcionen es muy gratificante”, refirió.

El pescador dijo a los medios de comunicación que disecará el pez y lo alquilará a un amigo quien lo tendrá en exhibición en un restaurante durante dos años. “Pero después de esos dos años, es mío”, dijo Knight.