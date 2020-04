Científicos de la Organización Mundial de la Salud informaron que todavía no tienen suficiente información para saber si la gente es inmune al nuevo coronavirus una vez que se recupera de la enfermedad.

En una sesión informativa el lunes, el titular de emergencias de la OMS, doctor Mike Ryan, dijo que asumen que la gente que sobrevivió al coronavirus y tiene un nivel detectable de anticuerpos debe tener cierto nivel de protección, pero desconocen durante cuánto tiempo.

Agregó que los científicos pueden hacer cálculos basados en la inmunidad de otros coronavirus, pero que incluso estos datos son bastante limitados.

Trump: “Yo decidiré sobre el confinamiento, no gobernadores”

El presidente Donald Trump afirmó el lunes que será él quien decida cómo y cuándo aliviar las normas de distanciamiento social, mientras se muestra cada vez más ansioso para reabrir lo más pronto posible al país afectado por el coronavirus.

Gobernadores y líderes locales, quienes han implementado restricciones obligatorias, expresaron su preocupación de que el plan de Trump de regresar a la normalidad quitará vidas y extenderá la duración del brote.

Trump ha presionado para reabrir la economía, que se ha desplomado por el cierre de empresas y millones de personas que se están quedando sin empleo y batallando para obtener las necesidades básicas.

Trump tuiteó el lunes que “dicen que es decisión de los gobernadores abrir los estados, no la del Presidente de Estados Unidos & Gobierno Federal. Que quede completamente claro que esto es incorrecto… es la decisión del Presidente, y por muchos buenos motivos”.

“Habiendo dicho eso, la Administración y yo trabajamos de cerca con los Gobernadores y esto continuará. ¡Una decisión mía, en conjunto con los Gobernadores e información de otros, se tomará a la brevedad!”, agregó.

El mes pasado Trump implementó recomendaciones a nivel nacional para que la mayoría de los estadounidenses se quedaran en casa y mantuvieran distancia para contener la propagación del virus.

Sin embargo, sus normas, que expirarían al final del mes, tienen poco impacto, a diferencia de las medidas de gobernadores y líderes locales que implementaron multas y otras penalidades y, en algunas jurisdicciones, se extenderán hasta junio.

GOOD NEWS: President Trump has discovered who is at fault for the Trump administration's colossal coronavirus failures pic.twitter.com/DxdS3FXvW2

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 13, 2020