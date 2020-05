Cientos de personas evacuadas por incendios forestales en Florida.

Cientos de personas han sido evacuadas en el llamado “Panhandle” de Florida debido a incendios forestales.

Las autoriades han emitido una orden de evacuación hasta el mediodía del jueves y luego será reevaluada.

En los reportes a la prensa no se ha informado de heridos o muertes por los incendios forestales.

Los bomberos en el Panhandle de Florida combatieron incendios forestales durante la noche que obligaron a cientos de personas a evacuar sus hogares, dijeron las autoridades.

Un incendio de más de 575 acres en el condado de Walton provocó la evacuación de unas 500 personas. Las autoridades dijeron que se perdieron múltiples estructuras en el incendio, que estaba contenido en un 65% el jueves por la mañana.

El sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, dijo durante una conferencia de prensa a altas horas de la noche que aquellos a quienes se les pidió que abandonaran su hogar pero que no tenían a dónde ir fueron enviados a la escuela secundaria South Walton High School.

Otro incendio forestal estalló el lunes por la tarde en el vecino condado de Santa Rosa, ya que los fuertes vientos y la baja humedad hicieron que el incendio se expandiera 10 veces más, dijo el Servicio Forestal de Florida en un comunicado.

El incendio comenzó como una quemadura prescrita, pero rápidamente se descontroló, según The Tampa Bay Times.

El Servicio Forestal dijo que se perdieron varias estructuras en el incendio de 2.000 acres en el condado de Santa Rosa y que las autoridades recomiendan a los residentes del sur de la Interestatal 10 evacuar.

La agencia no dejó en claro cuántas personas han sido evacuadas del área. Hasta ahora, alrededor del 20% del incendio ha sido contenido, dijeron las autoridades.

La orden de evacuación permanecerá vigente hasta el mediodía del jueves y luego será reevaluada en ese momento, dijo el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida en un comunicado.

“Esta es una situación de incendio forestal extremadamente peligrosa y de rápido movimiento que está evolucionando rápidamente, por lo que todos en el área afectada deben seguir las instrucciones de los funcionarios estatales y locales”, dijo el Comisionado de Agricultura de Florida, Nikki Fried.

Casi toda la Florida ha tenido precipitaciones menos de lo normal este año. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jack Cullen le dijo al Times que la sequedad ayudó a alimentar los incendios el miércoles.

Cullen, quien reside en Mobile, Alabama, dijo que el viento es el verdadero culpable.

“Lo que hizo este (fuego) hoy fue el viento, junto con las condiciones secas y la baja humedad”, dijo Cullen sobre el incendio cerca de Pensacola.

No ha habido informes de heridos o muertes.