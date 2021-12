100 millones de personas bajo alerta por tornados, incendios o vientos

“Son los vientos violentos y los escombros los que causan la mayoría de los daños estructurales. Es más importante que se traslade a un área segura lejos de ventanas y paredes exteriores. Con un tornado, cada segundo cuenta, así que use su tiempo sabiamente y cúbrase”, advirtió la agencia sobre la posibilidad de tornados.

Rara amenaza de tornado en pleno diciembre

El NWS nunca había emitido alertas por tornado durante el mes de diciembre, recordó Yahoo!News y esta vez agregaron que las tormentas invernales se moverían a una velocidad de 80 mph, así que podrían llegar a ciudades como Kansas City, en Missouri, o a Des Moines, en Iowa, muy rápidamente. Los tornados nocturnos complicarían la situación.

Además, hay zonas que ya acumulan de 4 a 8 pulgadas de nieve y los expertos no saben como se comportarán los tornados sobre la capa de nieve profunda. Esta incertidumbre se debe a que no suelen registrarse tornados en diciembre. Por ejemplo, en Minnesota no se había registrado uno en este mes desde 1950.