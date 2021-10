Personaje de la TV que participó en series de MTV muere apuñalado

Familiares piden ayuda para poder costear los gastos de su funeral

La policía piensa que este será un “caso resoluble” Chris Pearson, mejor conocido como Creatures Ferris, personaje de la TV que participó en series del canal MTV, muere apuñalado y familiares piden ayuda para poder costear los gastos de su funeral. Relacionado Paul Rodríguez es acusado de la muerte de una niña por conducir ebrio Avión se estrella cerca de high school en el área de San Diego Jesse Granado es acusado del asesinato a balazos de David Cortinas Este lunes, la familia de la estrella del reality show Ex on the Beach, Chris ‘Creatures Ferris’ Pearson, confirmaron que el joven de 25 años había fallecido luego de un incidente de “apuñalamiento”. Personaje de la TV muere apuñalado y piden ayuda para gastos del funeral El domingo pasado cerca de las 2 de la madrugada, Chris Pearson fue apuñalado en medio de un altercado con otra persona cuando se encontraba en el área de Woodland Hills, en Los Ángeles, California, indican los reportes oficiales. Después del incidente, el joven DJ internacional fue llevado a un hospital local, pero cerca de las 3.30 a.m. murió a causa de las heridas que recibió en el ataque, confirmó el medio TMZ.

Tras la muerte de Creatures Ferris Tras la muerte de Creatures Ferris, fuentes policiales dijeron a TMZ que tenían la información necesaria para ir tras la pista de la persona que lo apuñaló, por que lo que este sería un “caso resoluble”. Amigos y fanáticos de la estrella de televisión han utilizados sus redes sociales para lamentar la muerte del joven de 25 años, mientras su familia calificó su muerte como un “trágico encuentro” y ahora están abriendo un GoFundMe para poder costear su funeral.

GoFundMe para gastos del funeral “Desafortunadamente, Chris falleció inesperadamente la madrugada del domingo después de un trágico encuentro”, comenzó contando la familia en la publicación para recaudar fondos, cuya meta es de $30,000 dólares y en solo 4 horas ya han recogido más de $3,500 dólares. “Chris era la única persona que amaba con todo su corazón. Tenía tanto amor y energía para dar a cada persona con la que se cruzaba. No saldría de la habitación hasta que se asegurara de que todas las personas fueran felices. Chris era la persona más decidida que podría haber”, agregaron.

Familia llora la muerte de Chris En medio del dolor de perder a su ser querido, Verónica García, creadora de la campaña de recaudación, habló sobre la determinación de Chris y el amor que tenía para dar. “Su sonrisa iluminaba una habitación entera. La única otra cosa que Chris amaba más que su música era su familia y amigos. Todo lo que Chris quería era llegar lejos en la vida para ayudar a su familia y hacerlos sentir orgullosos”. “Chris nos fue arrebatado demasiado pronto. Nadie estaba listo para esto, había mucho más que se había propuesto lograr. Le pedimos que done o comparta esto para ayudar a su madre y a la familia con los gastos del funeral. Ninguna donación es demasiado pequeña, cada centavo cuenta”, concluyó.

“La vida es muy corta” Parece irónico, pero hace apenas unas semanas, Creatures Ferris publicó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram que decía “La vida es demasiado corta, así que vívela”, junto a una imagen en la que se le ve disfruta de hacer música. Chris Pearson se desempeñaba como DJ profesional y era conocido como un joven fiestero que ofrecía gran entretenimiento con su música. Fue conocido por sus seguidores en un plano más cercano cuando en 2018 apareció en los 11 episodios de la primera temporada de Ex on the Beach, un programa de telerrealidad en la que aparecieron dos de sus ex novias para enfrentarlo.