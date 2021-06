68 perros fueron rescatados del festival de carne de perro de China

Uno de los activistas que intervino en el rescate de los caninos indicó que la organización se había visto en la obligación de confiscarlos ya que las autoridades locales no estaban preparadas para hacer este esfuerzo por sí solos, explicó al South China Morning Post.

Durante varios años, diversas organizaciones defensoras de los animales han presionado al gobierno local de Yulin para que cancele definitivamente el festival anual de carne de perro; pero la verdad es que este evento no cuenta con la aprobación de los funcionarios locales.

Autoridades intervienen

El gobierno de Yulin ha intentado intervenir, pero es un problema mayúsculo. Para tratar de detener la tendencia de robar mascotas (perros) o la de vender su carne potencialmente contaminada, el departamento de agricultura local promulgó en mayo restricciones para la producción y transporte de ganado.

Pero eso no fue todo, porque también establecieron multas de hasta 150,000 yuanes, equivalentes a unos $23,100 dólares estadounidenses, a aquellas personas que violaran la ley, reseñó el New York Post. Sin embargo, todavía no existe una prohibición nacional en torno a estas prácticas.