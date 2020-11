Perros rescatados del mercado de carne en China llegaron a Nueva York

Un avión cargado de perros que iban a ser asesinados por el comercio de carne canina de China aterrizó el viernes en NY.

Un avión cargado de perros rescatados que iban a ser asesinados por el comercio de carne canina de China aterrizó el viernes en el aeropuerto JFK, en Nueva York, donde los esperaban sus nuevos y ansiosos dueños.

Poco después de que el avión Air China llegara de Beijing a última hora de la tarde, los 34 perros rescatados recibieron agua y golosinas, antes de conocer a los estadounidenses que esperaban adoptarlos. Las familias adoptivas habían estado esperando desde enero a los afortunados perros.

La operación de rescate fue organizada por la organización sin fines de lucro No Dogs Left Behind. “Me siento increíble, no puedo esperar a volver a casa”, dijo Carly Weinstein al New York Post cuando se alejó del aeropuerto con uno de los cachorros, un poodle miniatura, llamada Lola.

China es conocido por organizar eventos como el Festival de la carne de perro, donde los animales son exhibidos en jaulas y seleccionados por los clientes para su sacrificio.

“Es un regalo de Navidad increíble”, dijo Weinstein, de 20 años, de North Jersey, sobre el pequeño cachorro que había esperado para conocer desde hace seis meses.

“La voy a amar con todo mi corazón”, dijo otro nuevo dueño de perro, Auxence Goullier, de 11 años, al New York Post del nuevo poodle de la familia, Cherry.

“Es un gran sentimiento, sosteniendo, sabiendo lo que podría haber sucedido si no hubiese sido rescatado”, dijo Laura O’Keefe de West.

“¡Treinta y cuatro supervivientes han caído de la brutalidad del tráfico ilegal de perros de China!”, dijo Jeff Bari, quien dirige la organización.

Esta no fue la única adorable operación de perros rescatados. Un segundo vuelo con 45 perros aterrizó el sábado, todo cortesía de la organización de rescate de mascotas que opera un refugio en Beijing y salva cachorros del comercio de carne de China.