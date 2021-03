El primer incidente en la Casa Blanca, desde la llegada de Joe Biden , se presentó a principios del mes y no fue precisamente entre la familia del mandatario estadounidense, sino con uno de sus perros que mordió a un guardia de seguridad, de acuerdo a información publicada en medios de información como The Sun, ktla y ladbible.

Major ya había mostrado un comportamiento agresivo, ya que se lanzaba contra los guardias, les ladraba y mostraba signos de efusividad. Sin embargo, Champ, mucho mayor, ya no tenía fuerzas para ello, debido a su edad, por lo que él era más apaciguado y no vislumbraba acciones agresivas.

El perro involucrado fue Major, de 3 años, una mascota que fue adoptada por el mandatario hace 3 años y que ya no estará más en la Casa Blanca, debido a este incidente violento. Junto a él, el otro perro, Champ, de 13 años, también le hará compañía en su nuevo destino.

Perros de Joe Biden estaban bajo presión

Anteriormente, la primera dama ya había advertido que los perros de Joe Biden no estaban en un ambiente propicio, ya que eran sometidos a un elevador para poder ser trasladados y estaban bajo mucha presión pública. “Me he estado obsesionando con conseguir que nuestros perros se instalen porque tenemos un perro viejo y tenemos un perro muy joven. No están acostumbrados a eso. (Estoy) consiguiendo que todos se asienten y se calmen”, dijo.

Incluso, la primera dama advirtió en aquel entonces sobre el comportamiento de los dos animales que recién se habían mudado a la Casa Blanca: “Se atropellan por todas partes”. Ambos perros llegaron a la Casa Blanca a una semana que Joe Biden asumiera el poder.