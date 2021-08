De acuerdo con el Daily News, este encuentro salvaje ocurrió alrededor de las 10:45 de la noche del martes en la casa de East 17th Street, donde habitaba el padre con sus tres hijos y era la persona que se hacía cargo de los menores en aquel momento; como se encontraba trabajando, no se enteró de la noticia hasta que llegó a casa y se dio cuenta del movimiento policíaco que se estaba desenvolviendo en su departamento, por lo que corrió a ver qué es es lo que estaba pasando en aquel instante, quedando totalmente desolado. Archivada como: Perro rottweiler mata bebé

Perro rottweiler mata bebé: Lo dejó con sus hermanas

Según una fuente que se acercó al medio de comunicación, mencionó que el padre del niño había dejado a su hijo mayor de 11 años a cargo del bebé y el hermano de nueve años, en su apartamento de la planta baja cuando se fue a trabajar, por lo que no estuvo presente al momento del ataque, donde los niños tuvieron que presenciar esa horrible escena que los marcaría para todas sus vidas.

La brutalidad con la que se llevó a cabo el acto atroz dejó a los menores de edad impactados y a la vez atemorizados. No sabían cómo actuar, ni a quién pedir ayuda, por lo que no podían auxiliar a su hermano menor; quien en esos instantes estaba siendo ferozmente atacado por ‘Buster’, el perro de la familia, el cual no soltaba sus atroces dientes del bebé de tan solo 19 meses. Archivada como: Perro rottweiler mata bebé