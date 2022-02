Una perra de raza mestiza de un refugio de animales de Florida mutiló y mató a una mujer y hirió a otra

La perra de 45 kilos tiró a la voluntaria del refugio al suelo luego de cogerla por el brazo y la atacó

“Fue un accidente trágico”, dijo la pareja de la víctima

Una mujer murió y otra permanece hospitalizada por el ataque este jueves de una perra en un centro de acogida de animales del condado de Broward, en el sureste de Florida (EE.UU.), informaron medios locales, de acuerdo con la agencia Efe.

Una perra grande que pesaba más de 100 libras (45 kilogramos) mutiló fatalmente a una voluntaria de mucho tiempo que estaba tratando de ayudar al animal a aclimatarse a los humanos después de que lo encontraron en los Everglades.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Pam Robb, una maestra de secundaria jubilada de 71 años, murió en el ataque del jueves en el refugio 100+ Abandoned Dogs of Everglades Florida cerca de Fort Lauderdale, dijeron las autoridades. Una segunda mujer que intentó intervenir sufrió heridas leves, informó The Associated Press.

Ambas mujeres fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona, pero una de ellas falleció a causa de las heridas sufridas en el ataque del animal, recogió el canal NBC 6 South Florida. Archivado como: perro mata a voluntaria en Florida.