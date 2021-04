Al empezar el tema Ángela comienza a moverse en la caja de una camioneta negra, donde estaba acompañada de su amigo de cuatro patas, un Xoloitzcuintle llamado Diego, al iniciar con su baile el can no sabe a donde moverse y empieza a ir de un lado al otro, volteando a ver a Ángela de forma desconcertada.

Perrito Ángela Aguilar: ‘Mi atención fue el perro flaquito’

“A mí me preocupa firulais que no sabe dónde ponerse”, “Él anda de aquí paya de allá paca. Tan lindo el firulais le robo cámara”, “Las orejitas del pobre , ese no es el perrito de mamá Coco”, “Y el pobre perro bien preocupado, cansado y ella pegando brincos”, “Y el pobre animalito con hambre y sed”, “Pobre perrito parece que no le dan de comer”, “Pobre perrito”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en las redes.

Los usuarios no dejaban de hacer mención de lo asustado que estaba el perro y de lo desorientado que se veía y algunos hasta referían que estaba “desnutrido”. “Pobre perrito bien flaquito y está como asustadito”, “Pero por Dios hasta el perro se aburrió”, “Mi atención fue el perro flaquito”, “Mis ojos siguiendo al perrito”, “Me imagino que esas botas pisan durísimo y firulais no quiere pasar por eso”, “No sabe dónde ponerse, pero aferrado a salir en el video”.