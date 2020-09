Video de colombiana que despide a difunto en ataúd con perreo se vuelve viral

La gente comenzó a criticar la acción porque no la consideran de buen gusto

Incluso algunos creen que es una falta de respeto hacia la familia y el muerto

Un video se ha vuelto viral, debido a que una colombiana despide a difunto con un perreo encima de su ataúd, mientras baila una canción de reguetón y las redes explotan por la acción, de acuerdo a información que publica el portal de noticias de El Imparcial y Javier Ceriani en Instagram.

El material ha causado tanta conmoción entre los internautas, debido a que lo consideran una falta de respeto y otros de mal gusto.

Sin embargo, todo parece indicar que fue la última voluntad del difunto, quien al parecer pidió a su familia y amigos que no lloraran al despedirlo.

Es por ello que en lugar de hacer una ceremonia lúgubre y tranquila, como normalmente son los funerales, en la calle se sintió la fiesta de todos los conocidos del difunto.

En México y en varias partes del mundo los funerales son ceremonias solemnes en que se guarda silencio por respeto a la persona que murió.

Sin embargo, en esta ocasión los invitados fueron los que armaron la fiesta y dejaron todo su dolor a un lado para tratar de complir la voluntad del difunto.

Sin embargo, esto no resultó como esperaban ya que las críticas no dejaron de caer a las redes sociales porque no lo consideraron apropiado.

Este tipo de despedidas se han visto en otras partes del mundo y cambian por completo la forma de los funerales con tristeza y llanto.

En la siguiente página te dejaremos el video completo para que seas tú quien juzgue si lo crees una falta de respeto o simplemente una demostración de amor.