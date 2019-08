Permiso I-94: Qué es, dónde y cuándo recibirlo y regresarlo según el CBP

Página

El permiso I-94 es el permiso que se les otorga a los viajeros que piensan ingresar al país a más de 40 kilómetros.

El documento debe resguardarse y entregarse cuando salgas definitivamente del país.

Existen varias opciones donde puedes acudir a entregar el permiso I-94 independiente mente de si viajaste en auto, camión o avión.

Si estás por visitar Estados Unidos ya sea por trabajo o como turista y has solicitado el permiso I-94 ¡ojo! Guárdalo y lee su reverso.

“Retenga este permiso en su posesión; usted debe entregarlo cuando abandone Estados Unidos”, son las instrucciones que están escritas al reverso del permiso que se les otorga a los viajeros que piensan ingresar al país a más de 40 kilómetros.

A pesar de advertir que el permiso siempre se debe de regresar, puede haber ciertas excepciones, todo depende de la situación.

Los oficiales competentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) comentan al respecto que: “En una frontera terrestre, la I-94 debe entregarse al salir de Estados Unidos, pero hay algunas circunstancias en que podría no ser la mejor opción para el viajero”

Como detallar más sobre el mismo caso, continúan: “Por ejemplo, si un viajero ha sido admitido a través de una frontera terrestre y necesita regresar brevemente a casa, pueden utilizar el mismo I-94 para su reingreso junto con una visa válida hasta el vencimiento de la I-94 o su salida final, lo que ocurra primero”.

Pero, para muchos, ahora se les ha generado una nueva duda… “¿Dónde lo entrego?”

Una portavoz de CBP en San Diego, California, contesta: “Cualquiera de las fronteras terrestres pueden recibir el permiso. Antes de salir al país a través del cruce PedWest, puedes parar y entregar el permiso a cualquier oficial; lo mismo ocurre en San Ysidro, Otay, Tecate, etcétera”.

En el caso de los que viajaron por aire, la responsabilidad en las misma; debes entregarlo a través de la aerolínea en la que viajaste. También está la opción de entregarlo a un oficial de aduanas.

Otros ya se estarán preguntando ¿Por qué debes regresar el permiso y qué pasa si no lo hago?

El propio documento señala que: “El no hacerlo podría demorar su entrada a Estados Unidos en un futuro”.

Mucho de los fronterizos escarmentaron cuando querían renovar sus permisos después de recibir “regaños” por parte de las autoridades competentes.

El residente de Tijuana, Rafael Quintero confiesa: “Nunca lo había regresado, pero empecé a hacerlo desde que me regañaron y me dijeron que no lo volviera a hacer. Desde entonces siempre llevo el (permiso) viejo cuando voy a sacar el nuevo”.

Otras dos opciones serían entregarlo en las oficinas donde se tramita este documento o, incluso se puede entregar en la caseta de inspección de la garita a su regreso a Estados Unidos.