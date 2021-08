Administración Biden no hizo lo que debía para poner fin a la política

Los abogados de los estados de Texas dijeron que Missouri, que impugnó la suspensión del MPP, se opuso a la suspensión de la orden de Kacsmaryk. Dijeron que la administración de Biden no había pasado por los procedimientos adecuados para poner fin a la política de Permanecer en México, informó The Associated Press.

Y argumentaron que después de que se implementó la política, los inmigrantes sin solicitudes legítimas de asilo habían comenzado a regresar a sus países de origen de manera voluntaria. Un panel de tres jueces del Quinto Circuito negó la suspensión de la orden de Kacsmaryk el jueves por la noche.