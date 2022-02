Cientos de ciudadanos se han quedado sin hogar debido a los bombardeos rusos que han destruido varios edificios, un caso particular fue el de una periodista que se entero en plena transmisión que su apartamento había sido destruido. Provocando la preocupación de la mujer, por saber como estaba su familia, según El Universal.

En la transmisión en vivo que realiza para la cadena televisiva, Malchevska cuenta lo ocurrido al mismo tiempo que recibe un mensaje de su madre, de quien no había tenido noticias hasta el momento. Se cree que su tío, a quien no han podido localizar, se encontraba en el edificio.

Ella cuenta que se tuvo que levantar a las 3 de la mañana para ir al noticiero, y que nunca se imaginaría que esto iba a suceder en plena guerra. También no tenía noticias de su madre cuando le llega un mensaje de texto: “Me acaba de llegar un mensaje de mi mamá, por fin. No la podía contactar”, dijo Malchevska al aire.

En la grabación se puede ver a Olga con cara de preocupación, ya que en ese momento se encuentran pasando las imágenes de como había quedado su edificio tras el ataque. La periodista no podía creer lo que estaba viendo: “No puedo creer que lo que veo es, de hecho, donde yo viví”, explica Malchevska en plena transmisión.

Tras haber dicho que le llegó el mensaje de su madre se le cuestionó al respecto: “¿Ella todavía está en Kiev?”, le preguntó su colega Karin Giannone quien se encontraba mostrándole las imágenes de su apartamento. “Sí, se refugió. Está escondiéndose en un sótano. Por suerte no estaba en el edificio”, fue la respuesta.

” Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento”

Olga Malchevska periodista ucraniana de BBC mencionó que quedó impactada al ver su casa destruida: “Cuando nos dijeron que viniéramos al estudio ayer, no podía imaginar que, en realidad, a las 3 am, hora de Londres, me enteraría de que mi casa fue bombardeada”, comentó durante el programa.

Además, agregó: “este edificio es mi hogar. Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento real porque vivía en el sexto piso (…) Simplemente no puedo pensar, en mi cabeza, que lo que estoy viendo es un lugar donde solía vivir”, dijo en ese momento con un rostro lleno de preocupación. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEODE LA PERIODISTA . Archivado como: Periodista ucraniana Olga Malchevska bombardearon casa.