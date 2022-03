Mientras que en Ucrania el reloj marcaba que eran las 4:17 am, en la costa Este en Estados Unidos eran las 10:17 pm cuando el periodista mexicano se disponía a reportar desde la zona de guerra todo lo vivido y acontecido hasta este momento, pero el destino le tenía otra cosa preparada.

En el rostro de Fernando del Rincón se podía percibir la dura realidad que estaba reporteando, en esta ocasión desde el lugar de los hechos y en primera persona. La preocupación de los televidentes no es dudable, por lo que a través de la cuenta de Instagram de CNN compartieron el trayecto del periodista. Archivado como: Periodista mexicano amenaza bombardeo.

“Están las alertas sonando y me tengo que ir, los dejo, son las alarmas antiaéreas, fueron las últimas palabras que el periodista mexicano de CNN pronunció para dar por finalizado su reportaje desde la ciudad de Lviv en Ucrania, lugar que ha sido atacado por las fuerzas rusas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“Vamos al subterráneo del lugar donde nos estamos quedando para resguardarnos… Esperemos que no haya un bombardeo porque eso significaría quedarnos un tiempo indefinido allí abajo” comparte Fernando del Rincón a través de un video que fue compartido en las redes sociales del medio.

La esposa de Fernando se mostró sumamente preocupada

Ante esto varios de sus seguidores no dudaron en manifestarse a través de los comentarios deseando que su esposo se encontrara a salvo, “Admirable… lo estaba viendo junto a mi esposo y se nos paralizó el corazón”, “Julie no se que decirte, pero entiendo tu ansiedad pero aférrate al poder de Dios nuestro señor Jesucristo y no pierdas la fe”, “Dios lo está protegiendo en todo Momento y pronto estará de vuelta sano y salvo”, “Ánimo hermosa, estará bien”, se lee.

En sus historias también compartió algunas imágenes de los videos que fueron posteados por su esposo y CNN al momento de ingresar al bunker para refugiarse ante un posible bombardeo en la ciudad de Lviv en Ucrania, se confirma que el periodista está a salvo junto con su equipo de trabajo. Archivado como: Periodista mexicano amenaza bombardeo.