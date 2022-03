En un video que rápidamente circuló por redes sociales, entre ellos en la cuenta oficial de Instagram del periodista argentino Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, se puede ver a Juan en una ‘entrevista’ con la periodista italiana Annalisa Camilli desde el hospital .

“Vi que le dispararon en el cuello y nos separamos y a mí me trajeron ( en ese momento señaló la camilla en la que estaba recibiendo atención médica)”, dijo Juan, a quien ahora se le preguntó si supo quien lo había llevado ahí: “Una ambulancia. No lo sé”, finalizó en evidente estado de confusión.

“Los reporteros de guerra son los riesgos que corren…”

El reconocido periodista Martín Berlanga también compartió este video donde Juan Arredondo describe cómo él y Brent Renaud fueron atacados por fuerzas rusas en Ucrania, además de varios videos más, entre ellos, un fragmento del procedimiento quirúrgico al que tuvo que ser sometido el periodista hispano tras recibir un disparo en la espalda baja.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: “Los reporteros de guerra son los riesgos que corren, estén o no dentro del punto de combate, una guerra no tiene lugares exclusivos de no ataque… es tan triste cómo se mata gente inocente por el ansía de poder… es triste el reportero que murió, estuvo en un momento no indicado”, “Descanse en paz”, “Qué tristeza y desesperanza traen como consecuencia las guerras”.