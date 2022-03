Periodista estadounidense fue asesinado en Ucrania

Difunden las fuertes imágenes de cómo quedó Brent Renaud

“Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo”, expresó Nebitov Andrei Anatolyevich, Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional en la Región de Kiev

¡Impactante! Difunden las fuertes imágenes de cómo quedó Brent Renaud, periodista estadounidense asesinado en Ucrania. Nebitov Andrei Anatolyevich, Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional en la Región de Kiev, condenó este lamentable hecho en sus redes sociales.

Un portavoz del diario The New York Times dijo que el periodista estadounidense Brent Renaud, de 50 años de edad, era un “cineasta talentoso” que colaboró con el Times durante varios años. Dijo que no estaba trabajando para con ellos al momento de su trágica muerte.

Fuertes imágenes del periodista estadounidense asesinado

Fue en las redes sociales de Nebitov Andrei Anatolyevich, Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional en la Región de Kiev, que se compartió un video de apenas unos cuantos segundos donde se observa a un policía desde el lugar en que quedó el cuerpo sin vida del periodista estadounidense Brent Renaud.

“Oficial de policía Alexander Bugai desde el lugar del tiroteo de periodistas internacionales en Irpen. Además de Brent, de 51 años de edad, dos corresponsales más resultaron heridos. Ahora los heridos ya han sido rescatados del lugar y llevados al hospital capitalino. Se desconoce el estado de salud de los periodistas”, se puede leer en esta publicación que causó una indignación total (PARA VER LA IMAGEN COMPLETA DAR CLICK AQUÍ. SE RECOMIENDA DISCRECIÓN. Y PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).