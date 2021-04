“Siempre andamos equipados porque no uno no sabe cuándo nos puedan caer contrarios y entonces ya cuando nos agarramos a balazos con ellos, es cuando pasan los famosos agarres, las famosas balaceras de Culiacán”, respondió tranquilamente el narco.

Los códigos no cambian

El narco que usaba lentes de sol y llevaba la cara cubierta aseguró que así la policía agarrara una y diez veces a El Chapo, ellos iban a seguir respetando los códigos que él les había inculcado.

“Los códigos los dejó bien inculcados ese señor. Los códigos de honor, los códigos de respeto a la gente civil, los códigos de no robar, de no extorsionar, de no matar por paga, de no secuestrar. Todos esos códigos nos los enseñó ese señor”, indicó el narco enmascarado.