No pruebes más de un perfume a la vez. Si mezclas y combinas perfumes y luego los hueles, no representarán la fragancia real que quieres comprar, así que prueba un perfume por día, permítete algún tiempo para acostumbrarte a ese olor, y entonces, después de una ducha, puedes probar algo nuevo.

No seas tímida y atrévete a pedir una muestra del perfume. El mantra de prueba antes comprar se aplica a la hora de encontrar tu aroma de firma. Y no hablamos de rociarte un poco y olerlo de inmediato.Es importante ver si el olor dura y cómo la química de tu cuerpo afecta a la fragancia con el tiempo.

7. Edad apropiada

No estamos sugiriendo que uses un perfume que usaba su abuela, pero quizá One Direction’s You & I no es lo indicado para ti.

8. Perfume que vaya con tu estilo de vida

Una fragancia puede hacerte sentir energética, tranquila, salvaje o sexy. Piensa en tu vida diaria, lo que haces con tu tiempo. Tu aroma de firma debe reflejar tu estado de ánimo y tu vida. Un aroma cítrico fresco te tonifica, por ejemplo.