Para empezar, ayuda el hecho de admitir que estás molesta por algo. Dejar que las emociones se acumulen dentro de ti hasta que estés tan molesta que quizá explotes, definitivamente no es saludable, y definitivamente no ayudará a superar tus frustraciones. El primer paso es admitir cómo te estás sintiendo en voz alta, para que alguien (cualquiera) pueda escucharte. Reconoce el incidente que te molestó, reconoce cómo te hizo sentir, y date el permiso para reaccionar. Una vez que respondas de manera apropiada y enfrentes la realidad de la situación, puedes comenzar a superarla.

La gente discute, no siempre está de acuerdo y más a menudo de lo que te gustaría, te decepcionará. Pero si quieres vivir una vida feliz que no esté llena de enojo y frustración, necesitas aprender cómo perdonar a alguien y olvidar tus confrontaciones pasadas para avanzar a un lugar más feliz y de aceptación. Necesitas perdonar no solo para tu bienestar emocional y mental, sino también por el bien de tu salud física.

Luego, cuando se trata de cómo perdonar a alguien, piensa en la persona en esta situación que te ha causado sufrimiento o molestia. No son perfectos. Flash informativo: tampoco tú lo eres. Todas tenemos defectos, cometemos errores y causaremos dolor a alguien en algún punto de nuestras vidas. No es excusa para que alguien te trate de mala manera, pero se realista sobre tus expectativas de la gente en tu vida.

Pinta un panorama hacia el futuro

Cuando estás cegada por tu enojo y no puedes olvidar la manera en que tu esposo, amiga, familiar o compañero te causó daño, piensa en cómo quieres que se vea tu relación dentro de unos años de ahora en adelante. ¿Aún quieres estar encadenada a la misma ira? Si la respuesta es no, entonces estás caminando en la dirección correcta.

Recuerda que perdonar NO significa que estás aceptando lo que te ha hecho sentir molesta, enfadada, victimizada o abusada. No estás tratando de hacer sentir mejor al perpetrador. De hecho, es lo contrario. Cuando perdonas y olvidas, no estás condenando o consintiendo su comportamiento o apoyando sus acciones; simplemente estás cuidando de ti misma, tus seres queridos y tu futuro. No olvides el fin último—tu propia felicidad—especialmente cuando se siente difícil ver más allá de tu enfado y dolor.