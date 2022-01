Después del inevitable aumento de peso debido a las fiestas, quieres saber cómo perder peso rápido. No está tan lejos del alcance como piensas. Puede que sientes que has ganado 10 libras desde noviembre, pero la mayoría de las personas normalmente sólo aumenta una o dos libras durante las fiestas. Se convierte en un problema cuando todas esas libras anuales comienzan a sumarse. Así que piensa positivamente y date cuenta que eliminar unas cuantas libras es una meta alcanzable. Como con la mayoría de las cosas en la vida, tus probabilidades son mejores con una amiga.

Un estudio reciente de la Universidad de South Wales encontró que tendemos a comer las mismas cantidades de quien sea con quien estemos comiendo. El profesor adjunto de la UNSW School of Psychology, Lenny Vartanian, explica: “La investigación muestra que los factores sociales son una influencia poderosa en el consumo. Cuando el acompañante come muy poco, la gente suprime su ingesta de alimentos y come menos de lo que normalmente comería si estuviese solo”. Sabemos que no puedes comer cada comida con tu amigo de dieta, ¡pero afortunadamente este concepto también funciona a distancia! El profesor Vartanian continua diciendo: “Incluso ocurre cuando el compañero no está físicamente presente, y a los comensales simplemente se les entregan indicaciones escritas de lo que la otra persona está comiendo”.