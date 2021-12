Si tu una de tus metas para el año que viene es perder peso, lo ideal es tener un plan de acción para que todo salga de acuerdo a tus metas y deseos. Uno de los primeros pasos será adoptar una mentalidad positiva ¡Descubre cómo!

A continuación, te presentamos 10 afirmaciones llenas de inspiración para acompañarte en el camino hacia la adopción de nuevos hábitos que te ayuden a cambiar en cuerpo, mente y espíritu.

“Me comprometo a adoptar mejores hábitos día con día”

La pérdida de peso es un proceso que debe de tomarse con calma y paciencia; a veces, el hecho de adoptar hábitos saludables es solo el inicio de un camino hacia una vida más saludable que incluya una alimentación balanceada y activación física. Esta afirmación te ayudará a hacerte responsable de cada decisión que tenga que ver con tu cuerpo y alimentación; de esta manera, lo verás como un estilo de vida más que como un régimen estricto.

“Creo en mi habilidad para perder peso y mantenerme apegado a mis planes alimenticios”

Creer en ti y en tus capacidades será fundamental para iniciar un camino en la alimentación saludable y en el deporte, si así lo eligieras. Además, pensar positivo es una práctica que mantendrá en equilibrio tu energía. Es común que los propósitos para perder peso en el año nuevo se desdibujen poco a poco con el paso de los meses, pero ese no tiene por qué ser tu caso, en especial si crees que puedes lograr todo lo que te propongas.

“La mayor parte del tiempo, elijo opciones que nutran mi organismo”

No se trata de erradicar por completo los alimentos que más te gustan, sino de encontrar un balance saludable que te ayude a conseguir tus metas mientras disfrutas de la vida. Por eso, este mantra será un gran aliado para recordar que, aunque a veces elijas alimentos que son considerados como ‘no saludables’, estos no te causarán ningún daño, siempre y cuando no te excedas en su consumo.