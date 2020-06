El conductor de espectáculos Juan José Origel cuenta la verdad de polémica fotografía

Él junto a la periodista Martha Figueroa dan detalles de la identidad de la persona en su foto

Pepillo Origel se hizo tendencia al mostrar una postal en la que se reflejan las piernas de un hombre

Después de ser tendencia el conductor de espectáculos, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, ahora revela de quién son las piernas de hombre que se reflejan en el horno de la cocina a través de una fotografía.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el famoso presentador de noticias de los artistas, dejó en claro los rumores que se desataron hace días por la polémica postal.

Y es que esa imagen se volvió tendencia, porque se alcanzan a ver las piernas de un hombre que le toma una fotografía en la cocina de la casa de alguno de ellos dos.

En el reflejo se ve que la persona que se la toma es un varón, que solo viste una especie de sandalias y una truza (calzón) en color blanco.

Rápidamente la foto llamó la atención del público que sigue a Pepillo Origel y se comenzaron a cuestionar la identidad del hombre que aparece en plena intimidad con el conductor.

Ante todo el revuelo que se generó por esta situación, el presentador de noticias de espectáculos informó que daría a conocer la identidad de la persona que lo acompañaba.

Entonces como lo prometió el conductor Pepillo Origel llegó el domingo y junto a la periodista comenzó a platicar de que lo significaba la fotografía.

Luego Martha Figueroa le pregunta: “Pepillo, por favor cuéntanos qué pasó ayer sábado que te volviste tendencia, ¿Qué hiciste?”

Y de manera rápida contesta: “Miren no quiero hablar del caso porque no viene al caso, lo que sí quiero decirles aquí delante de Marthita y de todos ustedes, a toda la gente que me ha escrito, que me ha demostrado el cariño y la solidaridad, eso es bien importante”.

Después agrega: “Cuando la gente te ataca o te pasa algo, o te sucede una desgracia o lo que tu quieras y mandes, es cuando sientes al apoyo y el cariño de la gente. Más de cuarenta años me avalan, una carrera, más de 40 años de estar con ustedes, trabajando para ustedes, me dicen tantas cosas tan bonitas”.

En ese momento fue interrumpido por su compañera de transmisión quien le preguntó a manera de broma sarcástica: “¿Y en cuarenta años no te alcanza para comprarte una camiseta nueva?”

Este comentario provocó las risas y sonrisa de ambos mientras ella agregaba: “Es que es lo que más me impresiona”.

A esta pregunta Juan José Origel contestó: “Tengo tres, dos aquí y una en León”.

En ese instante Martha Figueroa comienza a explicar: “La gente que me está viendo estará de acuerdo conmigo, no nos impresionó nada más que la playera, ¿Porqué traías una camiseta… ¿Porqué duermes en harapos?”.

De forma sorpresiva Pepillo Origel muestra la famosa camiseta que estaba toda hecha trizas.