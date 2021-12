El mundo del espectáculo sigue de malas

Pepe Magaña, recordado por su participación en Cachún cachún ra ra!, asegura que este padecimiento no le ha impedido trabajar Por si faltaba algo más para cerrar este 2021 lleno de tragedias para el mundo del espectáculo, ahora el actor mexicano Pepe Magaña, recordado por su participación en el programa Cachún cachún ra ra!, confiesa que padece enfermedad incurable, aunque asegura que este padecimiento no le ha impedido trabajar. En entrevista que concedió al programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, de Imagen Entretenimiento, el también comediante y escritor confesó que hoy en día se siente muy bien y muy fuerte, aunque cabe destacar que esta enfermedad se distingue por avanzar muy rápidamente. ¿Qué es lo que tiene el actor mexicano Pepe Magaña? José Buenaventura Magaña​​, mejor conocido como Pepe Magaña, nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1959, por lo que actualmente tiene 62 años de edad. El actor sufre de una distrofia muscular progresiva desde hace 10 años, aproximadamente, enfermedad que heredó de su madre, y que por desgracia, él también podría heredarla, ya que se trata de una condición genética hereditaria. “Yo estoy en un tratamiento alternativo que hay. Llegué con la doctora Rosario gracias a (la actriz) Rosita Pelayo y me estoy sintiendo muy bien, muy bien. Es a base de unos tés que tomamos de raíces de plantas de Sudamérica, Centroamérica y del norte de México”, reveló el Profesor Villafuerte.

“Me he sentido muy bien”, asegura Pepe Magaña En esta misma entrevista, el actor mexicano Pepe Magaña contó que ya lleva con este tratamiento cerca de un año e insistió en que se ha sentido muy bien, aunque en ocasiones ha sentido ‘el trancazo’: “Pero yo estoy echado para adelante, esté como esté, en cualquier momento y cómo esté fisícamente”. “Yo me siento muy bien, me siento muy fuerte, y ha avanzado muy poco (la enfermedad) afortunadamente, porque hay otros casos que avanza esta enfermedad de la distrofia muscular, pero en mí ha avanzado muy poco y está avanzando cada vez menos. Entonces voy bien, me estoy cuidando y estoy en tratamiento”.

¿Cayó en depresión por esta enfermedad? Por último, Pepe Magaña, quien estuvo cerca de tres años en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de consumo y tráfico de sustancias ilegales, confesó que ha aprendido a vivir con esta enfermedad, incluso en su show juega con el hecho que padece distrofia muscular progresiva. “Es parte de mi show que me estoy ‘enchuecando’, pero lo hago con humor, siempre con humor”, comentó el actor mexicano, quien se comparó con el también histrión Sergio Goyri, por un lado de su rostro, y por el otro con el Jorobado de Nuestra Señora de París (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Pepe Magaña reveló que llegó a vender alcohol durante su estancia en prisión En una entrevista que concedió a finales del año pasado al programa De primera mano, y que se encargó de retomar Infobae, el actor mexicano Pepe Magaña recordó cómo fue su paso por prisión hace más de 30 años, donde incluso llegó a hacer amistad con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. “Yo vendía alcohol y cerveza para sobrevivir. La vendía tres o cuatro veces más de lo que se vende en la calle y hay que pagar a los de seguridad. Poner un reclusorio es un gran negocio, la neta. Entran mariachis, tríos, chavas de sexo servicio”, comentó en esa ocasión el popular Profesor Villafuerte.

“Por eso está ahí” Recientemente, el actor Eleazar Gómez permaneció varios meses en prisión acusado de haber agredido a su expareja, la cantante Tefi Valenzuela, por lo que Pepe Magaña no dudó en dar su opinión tomando en cuenta que él pasó por una experiencia similar hace casi 30 años. “Él no mató, sí lastimó pero debe estar consciente de lo que hizo, no es ningún santo, por eso está ahí, tiene que apechugar y que se deje de cosas, que trabajen sus abogados y va a salir. Una persona que hizo muchos años ahí en la cárcel me dijo: ‘Señor Magaña, usted de aquí sale. Vivo o en una caja de muerto, pero sale’. Entonces de que sale, sale pero te voy a decir una cosa, ni se va a matar ni nada”.

Resurge video de Carmen Salinas cuando narra que estuvo en la cárcel Luego que se anunciara la muerte de la primera actriz Carmen Salinas, quien también fuera productora de Aventurera, ahora en las redes sociales han aparecido un sinfín de anécdotas y experiencias que tuvo la lagunera antes de ser famosa, por lo que así fue como sus seguidores la recordaron con alegría y cariño, de acuerdo al portal de noticias de La Razón, y la más cómica fue cuando pisó la cárcel. Tras varias semanas de estar hospitalizada en terapia intensiva por una hemorragia cerebral que la mantuvo en coma natural, la noche de este jueves se reportó la noticia de que la productora falleció debido a las condiciones críticas de salud en que se encontraba, motivo por el cual todo el país está de luto.

Carmen Salinas conoció a Caro Quintero en la cárcel Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión que la artista y productora de Aventurera estuvo en la cárcel, ya que también en su canal de YouTube contó la vez que conoció a un poderoso narcotraficante. quien además le hizo una tremenda petición y que no tuvo más remedio que darle una respuesta que la atemorizó. Apenas cinco días después de su hospitalización, resurgió el video en que ella misma contó cómo fue su experiencia del encuentro que alguna vez tuvo con el narcotráfico, en específico con el capo Rafael Caro Quintero, quien fuera líder del Cártel de Guadalajara y de quien recibió una sorpresiva propuesta, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Milenio.

¿Qué hacía la actriz en prisión? Este detalle ha salido a relucir en lo que la actriz se encuentra hospitalizada, así como muchos otros detalles de su vida pública como privada y se ha hecho énfasis en un episodio de su vida muy peligroso que tuvo mientras el capo estaba preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acusado de delitos relacionados con el crimen organizado. A través de un canal de Youtube, la misma artista confesó la experiencia que vivió cuando visitó en ese penal al comediante Pepe Magaña, quien fue detenido y acusado de tráfico de estupefacientes, esto fue poco conocido en ese momento, pero hoy que ella está grave, resurge con más fuerza porque siempre fue conocida como una mujer de carácter firme y muy directa.

¿Qué le pidió el capo a Carmen Salinas? De acuerdo a lo que dijo, la lagunera confesó que cuando estaba en el interior del penal, varios hombres se le acercaron y le expresaron que el “jefe” quería comer con ella. Fue tanta la inocencia de la actriz, que en ese momento pensó que la invitación venía del director del penal, pero que luego lo pensó más y se dio cuenta que allí estaba preso el famoso capo. De manera textual dijo lo siguiente: “Me dijo que le echara la mano con ‘mi sobrino´ pero yo no entendía, hasta al final porque pensó que Carlos Salinas -de Gortari- era mi familiar, ya que su padre se llamaba Raúl Salinas Lozano y yo me llamo Carmen Salinas Lozano”, dijo para la entrevista que le hacían para que la vieron su público de las redes sociales.

¿Cuál fue la confusión en ese momento? Entonces, tras la confusión, a la productora de Aventurera no le quedó otra que explicar la verdadera relación entre ella y el entonces presidente y su familia: “Es una coincidencia, pero no somos familiares. Si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo. Y si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevo personalmente, le pongo los timbres y se la mando, porque no le puedo proponer eso al presidente”. La revelación la hizo la misma artista a través de su canal de Youtube Carmen Salinas Oficial 1, que fue publicado en julio del año pasado y que hasta la fecha de hoy, 15 de noviembre de 2021, tiene más de 53 mil 700 visualizaciones y más de mil 100 reacciones de Me gusta de sus seguidores, y además allí habla de la vez que visitó a Pepe Magaña.