¡Pepe Aguilar ‘traiciona’ a Ángela y canta a dueto con otra artista!

¿Con que objetivo? Pepe quiere impulsar las carreras artísticas de otros jóvenes con talentos. De acuerdo con el portal ‘La Opinión’, El padre de Aneliz subió varios videos a sus historias en donde se puede ver arriba del escenario y haciendo pruebas de sonido junto a una joven que no es Ángela. (VIDEO)

Por su parte, Pepe continúa haciendo música y yendo de gira con el ‘Jaripeo Sin Fronteras’ en donde comparte escenario junto a su hija. Pero no todo el tiempo, pues ahora Pepe decidió invitar a Irany, una cantante y acordeonista en ascenso que Pepe está ayudando para impulsar su carrera.

Pepe Aguilar traiciona Ángela: No solo es conocido por ser un gran cantante y compositor, si no también un gran padre quien ha impulsado la carrera artística de su hija, Ángela Aguilar y de Leonardo. Recientemente, la joven promesa de la música regional mexicana, ganó un premio ‘Lo Nuestro’ a Artista Revelación Femenina gracias a su arduo trabajo como solista.

Todos pensaban que se trataba de la más pequeña de la familia, Ángela, pero no, está esperando un hijo Emiliano, el primogénito de Pepe Aguilar. El intérprete de “Prometiste” esta feliz de que la familia se esté expandiendo. Aunque, puede que no la esté pasando del todo bien, pues acaban de salir rumores de un supuesto romance por parte de la intérprete de “Dime Como Quieres”, ¿Será Pepe un papá celoso?

Antonio y Ángela cautivan con su carisma

Antonio Aguilar Jr., brindó con el público e incluso invitó a que los niños levantaran la mamila para acostumbrarse. “Mi padre tenía un defecto, el único de mi viejo adorado: era muy mandilón. Así como muchos de ustedes. Mi madre se la llevó, le ordenó que la grabara y como todos los hombres sabios que quieren vivir una vida plena y en paz, dijo sí y fue un exitazo”, presentó “Triste Recuerdo”.

Pero sin duda la consentida de la gente fue Ángela Aguilar, que desde que entró con su caballo y con un vestido, se hizo con el favor de la gente. “La siguiente canción era una de las favoritas de mi abuela Flor Silvestre, se la cantaba desde niña, desde más chiquita, y me salían muchos gallos. Todavía, pero si me lo permiten esta noche me gustaría cantarla. Está dedicada a ella hasta el cielo”, presentó Ángela antes de empezar “La Malagueña”, así fue de acuerdo con información de Agencia Reforma.