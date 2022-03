“Pues les cuento , ya traía esto atorado jajaja … me enteré y les confirmo que Emiliano ( hijo mayor de Pepe Aguilar) va a ser papá, muchas felicidades y ojalá lo que me dijeron de que querían vender esa nota antes de que supiera Pepe sea mentira…., por que lamentablemente ya se les sebo”, se puede leer en el post que realizó Chamonic.

Internautas reaccionaron ante la noticia de la dinastía Aguilar

“Pero este chico no estaba en la cárcel?”, “Creo ya es tiempo que siente cabeza y pues la realidad ser abuelo no le cae mal a nadie los tiempos De Dios son perfectos para ceder un cambio a la vida!”, “Los hijos de Pepe no son todos de la misma señora?”, “Oh! Se borró los tatuajes de la cara! Con razón ya no lo he visto en los blogs de Pepe”, son algunos de los comentarios que internautas compartieron.

Por otra parte en el portal de El Heraldo de México se reseñó que toda la dinastía Aguilar se encuentra feliz y festejando que un nuevo integrante está por llegar a sus vidas, pues han confirmado que el cantante del género ranchero ¡se convertirá en abuelo por primera vez!.