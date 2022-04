El intérprete de ‘Por Mujeres Como Tú’, habló sobre las fotos de su hija

¿Se mostró molesto ante la prensa?

Esto es lo que opina Pepe Aguilar sobre la privacidad Pepe Aguilar fotos Ángela: Luego de que hayan sido unas semanas difíciles para Ángela Aguilar a raíz de que se filtraran imágenes ‘prohibidas’ sobre ella y su relación con el compositor Gussy Lau, la intérprete de ‘Ahí En Donde Me Ven’, se molestó muchísimo, pues sintió que estaban invadiendo su privacidad sin siquiera tener su consentimiento. A través de una entrevista de ‘El Gordo y La Flaca’, en donde se encontraban en el aeropuerto, Ángela y su papá Pepe Aguilar, el cantautor se vio bastante molesto ante los cuestionamientos y la situación que su hija vivió recientemente, mientras que Ángela solo dijo que todo mundo vivía su vida como quería, además de mandar buenas ‘vibras’ a todos. Pepe decidió romper el silencio y mostró su molestia El intérprete de ‘Prometiste’ respondió de forma hermética ante las preguntas de la periodista, la cual le pidió opinar acerca de la filtración de fotos de su hija Ángela Aguilar. El cantante contestó de manera contundente diciendo que no era el momento ni en lugar para hablar del tema. “Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, manifestó el cantautor mexicano.

Pepe Aguilar fotos Ángela: Agradeció a sus fans por el apoyo Además, Pepe Aguilar agradeció a las personas por el apoyo y por el interés que le han puesto al tema de las fotos de su hija. “Que los quiero mucho yo también a ellos… son cosas de la vida, si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico”. Declaró el mexicano ante las cámaras a través del programa ‘Hoy’. (VIDEO) Sin embargo, tras haberse mostrado completamente cerrado al tema, el cantante no se fue sin antes dejar en claro que no quería hablar del tema, y que hablará de eso en cuento se sienta listo. Y por si no fuera poco, también resaltó que el ama a su familia y que siempre los va a apoyar pese a todo.

Pepe Aguilar fotos Ángela: Resalta que no hablará del tema, y que su familia es primordial “Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito”, Resaltó el intérprete de “Por Mujeres Como Tú”. Por su parte, Ángela Aguilar, sigue cosechando grandes éxitos, pues recientemente se presentó en Zacatecas durante un festival en donde le fue de lo más inceíble. La intérprete de ‘Dime Como Quieres’ sigue enfocándose en su carrera artística y empeñando todas sus ganas de seguir cosechando logros.