Después continuó diciendo que seguiría tapando la cerveza que se estaba tomando hasta que la compañía no se “mochara”. Fue entonces que intervino su hijo Leonardo, que aunque no salió en cámara se escuchaba su voz, diciéndole: “esa yo te la enseñé” y Pepe Aguilar eso se escucha muy feo.

El cantante Pepe Aguilar habló en su video de sus mejores ángulos, y que sus hijos le dijeron que era la púnica persona que se ve mejor en persona que en Instagram, lo cual lo tomó con humor, “así cuando me vean en persona van a decir Brad Pitt”, dijo el cantautor.

En el video, el cantante de ‘Miedo’ se encontraba en una comida familiar, en donde aseguró que acabándose la pandemia los miembros de su familia “van a volar”, que no se debe de decir que se extrañará la pandemia, pues siempre debe de haber unión familiar.

Su padre prosiguió con el relato, “Cállate güey, lo voy a decir y me vale. Leonardo tenía como 13 años, y algo le pasó en su salve Dios sea la parte, no sé qué tenía el güey, un granito, pero cuando estás chavo y te empiezan a salir cosas en el cuerpo, un grano aquí, o se te dobla algo por primera vez, o se te tuerce la mano o lo que sea”, cuando fue interrumpido por su esposa a quien invitó a salir en su live y jugó con ella, además le pidió un beso.

Pepe Aguilar: Le dice a su esposa que contará una indiscreción

Cuando Aneliz le preguntó que estaba haciendo, Pepe Aguilar le dijo que estaba contando una indiscreción de Leonardo, y retomó su historia: “como les estaba diciendo… tenía un grano en salvo sea su parte, porque la sorpresa de una como padre, porque uno es inocente, es que salió todo Aneliz porque me dijo ‘yo te la enseñé, y le dije no me alburees’, entonces les voy a platicar, que Leonardo nos dice a Aneliz y a mí que tenía un granito en salva sea la parte”.

“Entonces Analiz me dice: ‘no pues yo no güey, ve tú, eres el papá, tú sabes de esas cosas yo no’, y yo qué, aunque uno tenga las mismas características morfológicas qué voy a saber yo, ni que fuera doctor, pero bueno, como soy el hombre de la casa, pues ahí a ver, y dije, pues mi hijito chiquito”, narró.