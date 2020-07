Pepe Aguilar enciende las alarmas con un video en sus redes sociales

El cantante mexicano preocupa a muchos luego de que se viera a su mamá Flor Silvestre con oxígeno

“Dile por favor que le mando abrazos y besos sanadores”, expresaron usuarios

Da mucho de qué hablar. El cantante mexicano Pepe Aguilar preocupa a muchos al mostrar video donde se ve a su mamá Flor Silvestre con oxigeno.

En una publicación que tiene hasta el momento más de 70 mil reproducciones, y que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, Pepe Aguilar escribió: “No somos nada me cae!!!”.

“Mi madre y yo vícimas de las escuinclas!!! A ver si mis amigos charros se animan!!! #ListoPaCharrear”, posteó el cantante mexicano para acompañar este video en el que se alcanzan a ver a su madre, Flor Silvestre, y a sus dos hijas, Aneliz y Ángela Aguilar.

En poco menos de un minuto de duración, Pepe Aguilar, quien muestra cómo sus hijas le pintaron la uña del dedo meñique de la mano derecha, compartió lo siguiente: “Estamos en una sesión de uñas, miren lo que me hicieron estas escuinclas desgraciadas, bien charra mi mano, y luego la pobre víctima de mi mamá (Flor Silvestre)”, y en ese momento, enfoca a la señora, quien está sentada en una silla de ruedas usando oxígeno.

El cantante mexicano le dice a sus seguidores que vean cómo sus hijas le dejaron la uña y después se dirige a sus amigos charros de la República Mexicana: “A ver Nito, a ver Pillín, a ver Martín Pereda, Celso Treviño, a ver sus uñitas, ahorita me la quito a la fregada, pero ah cómo fregaron que me la pusiera”, bromeó Pepe Aguilar haciendo el sonido de un león.

Y mientras algunas personas se lo tomaron a broma, como la cantante mexicana Ana Bárbara, hubo una seguidora que no dejó de mostrar su preocupación por Flor Silvestre: “¿Tu viejita está con oxígeno? ¿Por el calor o no está muy bien de salud? Dile por favor que le mando abrazos y besos sanadores desde Puerto Varas, Chile… los quiero mucho, familia… son lo mejor!!!”.

Antes de cualquier otra especulación, el cantante mexicano se tomó el tiempo de aclarar el estado de salud actual de su mamá, Flor Silvestre: “Está con oxígeno porque hace 7 años le quitaron medio pulmón y tiene 90 años, pero mala no está. Gracias por preocuparse”.

Al leer este mensaje, otros fans se expresaron de la siguiente manera: “Besos a la hermosa reina, madre de la casa, por favor”, “Que dicha la tuya, que Dios siga bendiciéndola”, “Es una guerrera, Dios la siga bendiciendo”, “Son una gran familia, no me pierdo el blog, saludos a tu mami”, “Cuidenla mucho, no hay mejor remedio que el cariño de la familia. Lo feliz que ha de estar con el cariño de las nietecitas”.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ