Vaya “agarrón” protagonizaron en las redes sociales los cantantes, José Antonio Aguilar Jiménez, mejor conocido como Pepe Aguilar y Natanael Cano luego que el joven se sintiera ofendido por un comentario que hizo el jefe de la dinastía de charros sobre los corridos tumbados en una entrevista con el famoso Escorpión Dorado.

Para dar un poco de contexto, te informaremos lo que pasó en la entrevista con el youtuber y el cantante de música regional mexicana.

Rápidamente la nota comenzó a circular en varios medios de comunicación digitales.

Pepe Aguilar se hizo tendencia en redes por el intercambio de palabras con el cantante de corridos Natanael Cano.https://t.co/Av8k8iEMkd — REFORMA (@Reforma) May 13, 2020

La plática inició así cuando el Escorpión Dorado preguntó: “Los corridos tumbados, haz visto esa mad… gue… que salen los gue… vestidos de Gucci, chupando en el escenario, hablando de mota y de… no mam… están bien cag… ¿Tú qué opinas?”.

Pepe Aguilar: “Yo creo que son parte de la evolución de la música y así como en la evolución de las especies… hay cosas que duran más que otras, pero sí te digo algo, cuando yo crecí gue… se admiraba a los artistas porque hacían algo extraordinario que para hacerlo te tenías que ching… años y tenías que tener verdaderamente talento”.

Y continuó: “¿Ahorita quien ching… gue…? La verdad, te lo juro, todo suena igual cab… con todo respeto, todo es Dios, está ching… y por algo está pasando, pero sí me cuesta mucho trabajo admirar a un gue… que le sabe a un programa de computadora”.

Entonces explicó su desilusión: “Yo la verdad admiro a un cabr.. que se ching… tres años tocando un instrumento, disciplinadamente componiendo rolas, llámame viejito, chavorruco, lo que tú quieras, pero realmente para admirar a un cabr… tiene que tener algo qué admirarle, no nomás que sea famoso”.

Luego agregó: “Esta mad… que está pasando con la música mediocre, chafa y pinch… va a generar que venga una bonanza de artistas…”.

Esta fue la declaración que hizo Pepe Aguilar con el Escorpión Dorado y dos meses después causó efecto en los sentimientos de uno de los representantes del llamado género de los corridos tumbados, Natanael Cano, un joven de apenas 19 años que está ganando fama entre el público de su edad.

A través de un directo en Instagram, el joven Natanael Cano dijo lo siguiente sobre la opinión del tradicional artista:

“Para los que no sepan y siguen aferrados, estos no son corridos ya, esto no es regional mexicano, son corridos tumbados, corridos urbanos”.

Y continuó: “Entonces no nos comparen con el maestro ni con los maestros del regional pasado porque nosotros somos la nueva ola, ¿No? Gracias a Dios cada quien tiene su momento y a cada quien le toca y a nosotros nos está tocando, entonces respétenlo”.

“Es mejor respetar, apoyar o si no apoyas quedarte callado pa’ no verte tan corriente y más si eres un exponente tan grande de la música esta. Pero les recuerdo estos nos son corridos ni regional mexicano, son corridos tumbados a la verg…”.