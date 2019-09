View this post on Instagram

Gracias querido y fiel amigo 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 convivimos poco, pero lo suficiente para aprenderte a querer y también a honestamente respetarte. Fue todo un lujo lucirte estos dos años a lo largo y ancho de la unión americana! Fuiste y siempre serás una muy importante pieza de Jaripeo Sin Fronteras así como de mi regreso cantando a Caballo. GRACIAS QUERIDO #BOTAS !!! Espero que en otro plano podamos volver a cabalgar juntos 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 descansa en paz.