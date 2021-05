Aneliz, quien decidió no seguir los pasos de su famosa familia Aguilar, ha alcanzado gran popularidad y fama en redes sociales por mostrar en ellas su estilO de vida fitness y su gran pasión por la moda, lo cual comparte con sus 642 mil seguidores a quienes siempre mantiene muy informados de sus actividades.

Pepe Aguilar hija mayor. La que hizo viral en redes sociales su desobediencia a su papá Pepe Aguilar no fue la menor de la dinastía, no, ahora le tocó el turno a la hija mayor, Aneliz Aguilar de desafiar a su padre al subir unas fotografías donde luce un color que a Pepe “le choca”.

Aneliz Aguilar compartió una serie de fotografías acompañadas con el siguiente mensaje: “A mi papá le choca que use tanto el color beige. Pero a mi me encanta. A ustedes les gusta?”, en una de las imágenes se pude ver a la joven de 23 años posando con su mascota.

Pese a la opinión de su padre, Aneliz Aguilar recibió muy buenos comentarios: “Te queda muy lindo ese color”, “Diosaaaa”, “Guapa”, “Bonita”, “Preciosa”, “Guapa”, “Me encanta”, “Pues a mí me gustas toda”, “Te queda muy bien el color”, “Qué hermosa”, “Te queda bien”.

Pepe Aguilar hija mayor: No le entró al canto

Aneliz Aguilar, al igual que su hermano mayor José Emiliano, tampoco le dio el gusto por la música, como sus hermanos Leonardo y Ángela, y ha sido esta última la que ha confesado que su hermana es muy afinada, pero no le llamó la atención seguir los pasos de su famoso padre y abuelos.

Según publicó El Heraldo de México, en un video que circula den redes sociales, la menor de los Águilar, compartió que su hermana Aneliz no canta, en el video que compartió la publicación la intérprete de “Dime cómo quieres”, dijo: “Aneliz no canta, bueno canta bonito, pero no le gusta cantar”.