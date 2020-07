Pepe Aguilar invita a sus seguidores a que se cuiden en esta pandemia por el coronavirus

El cantante mexicano estalla contra las personas que no usan cubrebocas

“Tu derecho acaba donde empieza el mío”, expresó

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el cantante mexicano Pepe Aguilar estalla contra las personas que no usan cubrebocas en plena pandemia por el coronavirus y expresó: “Tu derecho se acaba donde empieza el mío”.

Con más de 50 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación de Pepe Aguilar está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la cual provocó reacciones de todo tipo de parte de sus admiradores.

Después de saludar a sus fans y decirles que hace aproximadamente tres semanas no realizaba una transmisión en vivo, Pepe Aguilar comentó que espera que todos estén usando sus ‘máscaras’ (cubrebocas).

“La desinformación que dieron nuestros líderes al principio nos ‘atarugaron’ tantito, que si si, que si no, pero ahora, señoras y señores, hay que hacerle caso a la razón, no tanto a los líderes, porque los líderes tienen una agenda política y nuestra agenda es de salud, entonces, no le hagan tanto caso a los líderes, que ya vimos, que hacerles caso, es un volado que puede jugar con su vida”.

A pesar de usar cubrebocas, y por el tono de su voz, se nota cierta molestia en el cantante mexicano: “Y hay otros aferrados todavía ‘que se lo pongan, que si no’, por favor, ya estuvo, hasta de chiste parecen. Nomás el de Estados Unidos (Donald Trump) al principio (dijo) que no era necesario y ahora el güey ya no le queda de otra”.

Pepe Aguilar compartió que estaba leyendo una nota que decía que los países con líderes populistas son los que tienen más problemas con el coronavirus.

“Ustedes dirán dónde está México, díganme, porque yo no sé, pero bueno, el caso es que los líderes no hablan con la verdad, los líderes que evaden sus responsabilidades, los líderes que quieren tener el poder a como dé lugar y que se aprovechan de la ignorancia de los que menos tienen y de los que menos saben, a esos se les llama populistas”.

Ahora, Pepe Aguilar se dirigió a sus admiradores para decirles que, sin tomar en cuenta a la persona que hayan elegido como su gobernante, la conciencia tiene que ir por encima, además de que el sentido común tiene que prevalecer y la inteligencia tiene que ser quien dicte y dictamine sus decisiones.

“Totalmente importante que se pongan su cubrebocas. Les voy a dar un dato: si hay un enfermo de Covid-19 sin cubrebocas y tú te le acercas con cubrebocas, tienes, y sin protección, sin la máscara, como 70 por ciento de probabilidades de enfermarte, la Universidad de Arizona hizo este ejercicio y estudio. Si los dos traen máscara, baja el porcentaje, pero no mucho. Cuando traes cubrebocas y traes la mascarita de acrílico, se reduce de un 70 por ciento a un 5 por ciento tus probabilidades de adquirir el virus”.

