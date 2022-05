Aguilar reveló que su nueva red él la utilizará para compartir sus amarguras, fiel a su estilo el cantante advirtió que no aparecería bailando. “Solamente para decirles que me choca ver a personas mayores de 30 años queriendo hacerse el chistosito en TikTok nada más, esta es la primera amargura”, dijo Pepe. Archivado como: Pepe Aguilar abre su TikTok (VIDEO)

Y es que le primer video del papá de Ángela Aguilar fue todo un éxito, pues ya alcanzó mas de 130,000 me gustas, y generó muchísimos comentarios, aunque no de la mejor manera, pues a Pepe le llovieron miles de críticas por las polémicas declaraciones que hizo que le ‘salieron del alma’, pues le dijeron que se le ‘subió la fama’ y de que el también es una persona mayor…

Pepe Aguilar abre su TikTok: El famoso cantautor, productor, empresario y demás, Pepe Aguilar, sorprendió a todos sus seguidores luego de abrir su cuenta de TikTok, en donde el intérprete de ‘Prometiste’, decidió que compartirá sus ‘amarguras’ en dicha red social, pues no se quedará callados y expresará todo aquello que no le parece.

“Porque de eso se va a tratar mi cuenta aquí de ser amargo , así que no se vayan a asustar ni sacar de onda si les checa alguna de las tarugadas que diré, porque si te choca te checa”, dijo Aguilar. A menos de un día de haber abierto su cuenta, el intérprete de “Por mujeres como tú” ya cuenta con más de 64 mil seguidores y 115 mil me gusta. Archivado como: Pepe Aguilar abre su TikTok

De acuerdo con El Universal, Pepe Aguilar en su primer video, Aguilar les pidió a sus seguidores no sacarse de onda de las cosas que pueda decir en TikTok pues para eso creó su cuenta y dijo que utilizará su espacio para hablar de las inconformidades que ve en su día a día.

“Se le subió la fama”

Algunos fans del intérprete de ‘Mi Credo’ se pusieron contentos con la llegada de Pepe a esta red social, la cual es una de las más importantes en estos momentos, pues lo felicitaron y le dieron la bienvenida; “Extrañaba la amargura de Pepe”, “Bienvenido al mundo de los trends”.

Pero lo que más llamó la atención fueron los cientos y cientos de comentarios negativos hacia las palabras de Pepe: “Cuando la fama se le sube hasta arriba, y ya se olvidó que las personas mayores también tienen derecho a ser felices”, “El tiktok es para divertirse y divertirnos, no para amargarnos”, “Ya está, nomás aguante”, “Se albureó solito”, “Ya eres famoso, no necesitas hacerte de una cuenta de TikTok”, entre muchos otros en donde expresaron que no les parecían las declaraciones del cantante. ¿Tu que opinas? Archivado como: Pepe Aguilar abre su TikTok