El secretario de Defensa, Mark Esper, marcó distancias este miércoles con el presidente, Donald Trump, al asegurar que no considera necesario el empleo de tropas en activo para contener la ola de protestas en el país desencadenadas por la muerte bajo custodia policial del afroamericano George Floyd, reseñó la agencia Efe.

“La opción del uso de tropas en activo en el papel de garantes de la ley debería ser solo empleado como último recurso, y solo en las situaciones más urgentes y extremas”, afirmó Esper en una conferencia de prensa desde el Pentágono.

“No estamos en una de esas situaciones ahora. No soporto invocar la Ley de Insurrección”, subrayó sobre la posibilidad de utilizar al ejército en el interior país planteada por el mandatario a comienzos de semana.

