Incluso fue el mismo Pentágono quien ha revelado esta extraña noticia, ya que ha hecho un informe sobre esta situación, de que una mujer ha quedado embarazada tras el encuentro con el Objeto Volador No Identificado. También hay otros archivos extravagantes que incluyen la teletransportación percibida y casos de telepatía.

Muchos afirman que no estamos solos en el universo, que hay más vida en otros planetas y que tarde o temprano tendremos algunas visitas inesperadas de seres espaciales . Ante esto han surgido varios rumores sobre supuestos alienígenas que están observándonos desde el cielo.

Pentágono mujer embarazada OVNI. A lo largo de los años han salido a luz distintas teorías sobre supuestos OVNIS que están vigilando a nuestro planeta, sin embargo, hasta el momento no existe nada confirmado sobre esta teoría. Las redes sociales han mostrado algunos videos donde aparentemente logran ver a una nave alienígena.

Hay 300 casos similares

Sorpresivamente existen también archivos médicos que no han sido revelados, pero aseguran que se han reportado alrededor de 300 casos similares: “Los análisis médicos, si bien no requieren la invención de una biofísica alternativa, indican el uso de sistemas de energía no convencionales y avanzados”, dice el archivo

Sobre el caso de la mujer embarazada no han revelado el paradero de la madre y el hijo, este informe fue dado a conocer luego de que un OVNI fuera visto en México en distintos estados del país. El video fue compartido en redes sociales, pero no han confirmado que fue realmente.