En ese contexto, el director de la CIA, William J. Burns, mantuvo este lunes una reunión secreta en Kabul con el líder de facto de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, para discutir la delicada situación en la capital afgana, informa este martes el diario The Washington Post. EE.UU. ha acelerado en los últimos días el ritmo de la evacuación desde el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de la capital afgana.

Republicanos urgen a Biden a permanecer en Kabul hasta completar evacuación: Pentágono Afganistán

La oposición republicana urgió este martes al presidente, Joe Biden, a extender el periodo de evacuación de Afganistán más allá del próximo 31 de agosto, la fecha prevista en un principio para la retirada de las tropas internacionales. El republicano de mayor rango, el líder de ese partido en el Senado, Mitch McConnell, instó a Biden a “olvidarse” de esa fecha límite y a extender el perímetro de seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul para evacuar a todos los ciudadanos estadounidenses.

“Los talibanes no deberían ser quienes nos digan cuánto tiempo podemos estar allí para sacar a nuestro personal. Esa es nuestra decisión, no la suya”, afirmó McConnell en una entrevista en la cadena Fox. Este martes en una rueda de prensa en Kabul, el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid, reiteró que los talibanes no están dispuestos a permitir una extensión de la fecha de salida que había fijado el propio Biden, en acuerdo con sus aliados de la OTAN. Archivo: Pentágono Afganistán