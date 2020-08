Penélope Cruz | Biografía

Año Película Personaje

1992 Jamón, jamón Silvia

1992 Belle Époque Luz

1993 For Love, Only for Love Mary

1993 The Greek Labyrinth Elise

1993 The Rebel Enza

1994 Alegre ma non troppo Salome

1994 Todo es mentira Lucia

1995 Entre rojas Lucia

1995 El efecto mariposa

1996 La Celestina Melibea

1996 Brujas Patricia

1996 Más que amor, frenesí

1997 Love Can Seriously Damage Your Health Diana

1997 Open Your Eyes Sofia

1997 Live Flesh Isabel Plaza Caballero

1997 Et hjørne af paradis Helena

1998 The Girl of Your Dreams Macarena

1998 Talk of Angels Pilar

1998 The Hi-Lo Country Josepha

1998 Don Juan Mathurine

1999 All About My Mother Maria Rosa Sanz

1999 The Man with Rain in His Shoes Louise

1999 Volavérunt Pepita Tudó

2000 All the Pretty Horses Alejandra Villarreal

2000 Woman on Top Isabella Oliveira

2001 Blow Mirtha Jung

2001 Don’t Tempt Me Carmen Ramos

2001 Captain Corelli’s Mandolin Pelagia

2001 Vanilla Sky Sofia Serrano

2002 Waking Up in Reno Brenda

2003 Fanfan la Tulipe Adeline la Franchise

2003 Masked and Anonymous Pagan Lace

2003 Gothika Chloe Sava

2004 Head in the Clouds Mia

2004 Noel Nina Vasquez

2004 Don’t Move Italia

2005 Sahara Eva Rojas

2005 Chromophobia Gloria

2006 Bandidas Maria Alvarez

2006 Volver Raimunda

2007 Manolete Antonita Sino

2007 The Good Night Anna

2008 Elegy Consuela Castillo

2008 Vicky Cristina Barcelona Maria Elena

2009 G-Force Juarez

2009 Broken Embraces Magdalena

2009 Nine Carla Albanese

2010 Sex and the City 2 Carmen García Carrión

2011 Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides Angelica

2012 To Rome with Love Anna

2012 Twice Born Gemma

2013 I’m So Excited! Jessica

2013 The Counselor Laura

2014 The Boxtrolls Winnie Portley-Rind

2015 Ma Ma Magda

2016 Zoolander 2 Valentina Valencia

2016 Grimsby Rhonda George

2016 The Queen of Spain Macarena Granada

2017 Loving Pablo Virginia Vallejo

2017 Murder on the Orient Express Pilar Estravados

2018 Everybody Knows Laura

2019 Pain and Glory Jacinta