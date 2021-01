Pence dice que “nuestro tiempo” llegó a su fin y promete transición para Biden

El vicepresidente de Trump dijo esto en una reciente llamada

La relación de Trump con Mike Pence ha sido cuestionada tras el ataque al Capitolio

El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo el martes a los gobernadores que “nuestro tiempo” ha llegado a su fin y prometió una “transición sin tropiezos”, de acuerdo con información obtenida por The Associated Press.

En una llamada con los gobernadores para hablar del coronavirus, el vicepresidente dijo que la administración está en medio de la transición y está trabajando “diligentemente” con el equipo del presidente electo Joe Biden.

También agradeció a los gobernadores por su liderazgo en el tema del COVID-19. Dijo que el objetivo “es que no haya ninguna interrupción en nuestros continuos esfuerzos por poner la salud del pueblo estadounidense en primer lugar”.

Los comentarios de Pence se producen mientras la Cámara de Representantes avanza hacia un juicio político para destituir a Trump.

Esto, después de que una multitud de sus partidarios atacara el Capitolio la semana pasada para evitar que el Congreso ratificara la victoria de Biden.

Trump ha afirmado falsamente que un fraude electoral generalizado le costó la reelección, además no está aceptando responsabilidad alguna por haber fomentado el asalto a la sede del Congreso estadounidense la semana pasada, indica The Associated Press.

Trump declaró el martes que las gestiones en el Congreso para someterlo a juicio político por segunda vez están causando “enorme enojo” en la nación pero que él no está a favor de la violencia.

“Realmente es algo terrible lo que están haciendo… Si continúan por este camino, es algo que, creo, está causando gran peligro para nuestro país y está causando un enorme enojo”, advirtió Trump.