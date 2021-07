Pero los comentarios no tardaron en surgir, algunos de colegas quienes siempre han mostrado un cariño y apreciación hacia la pareja, otros de familiares quienes felicitaron al expresidente, los comentarios sarcásticos no faltaron en llegar y otros asegurando que es el último cumpleaños que celebra lejos de la cárcel, ya que AMLO tiene otros planes para los expresidentes.

“La vida me ha dado la oportunidad de estar contigo estos años y Dios la bendición ,de poder abrazarte, amarte y seguir construyendo en este espacio que hoy tenemos y vivimos que es lo más valioso. Nuestro tiempo!! Nuestra vida!!!”, mencionó la joven de 34 años de edad, en el post que publicó en redes sociales.

“Encontré a una pareja y la relación la construimos día con día. No hay experiencia sin caídas y no hay evolución sin tropiezos. Siempre haciendo frente a cada situación que hemos vivido y de la mano, junto con Dios. Que Dios te bendiga, proteja, cuide hoy y siempre deseando lo mismo para todos. Te Amo!! Feliz día Mi Novio Hermoso!”, comentó.

“Esta relación sí es real o es de novela?”, comentó un usuario en los comentarios, que rápidamente fue apoyado por otras personas, quienes no dudaron en burlarse de la situación, recordando el escándalo de Enrique Peña Nieto con su ex esposa, aunque varios defendieron la relación del abogado con la modelo, argumentando que está vez si se notaba más feliz que cuando estaba casado con “La Gaviota”.

Pero cómo en cualquier publicación donde sale una figura polémica, no tardaron en llegar los comentarios sarcásticos de los internautas, quienes le preguntaban a la potosina si está vez su relación era real o un producto de una campaña; estos comentarios surgen debido a la relación de Peña Nieto con Rivera, ya que se especuló durante muchos años que sólo se trataba de una pantalla para que él ganara la presidencia y el rumor cobró vida nuevamente tras el divorcio.

“Disfrútalo porque en México los van a llevar a juicio”, dijo un usuario, haciendo que su comentario fuera de los más destacados dentro de la publicación, puesto que muchos internautas estuvieron de acuerdo en que probablemente Peña Nieto sería de los primeros en ser castigados si se llegaba a aprobar la investigación y detención de expresidentes y que le quedaba poco tiempo fuera de la cárcel; otras personas defendieron a Peña, diciendo que esa situación no iba a suceder y que sólo escribían sin saber que estaba pasando en realidad.

Pero los comentarios no sólo se trataron de menciones sobre su ex pareja o las felicitaciones que le enviaron al expresidente, sino que varias personas llegaron a comentar en el post sobre los juicios que desea hacer el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, donde está pidiendo al pueblo que comente si desea que se ‘castigue’ a los exmandatarios por los presuntos delitos que cometieron estando en el poder.

“¿Es Photoshop?”

Pero hubo una seguidora que fue más observadora que los demás, argumentando que la fotografía que Tania había subido en las redes sociales se trataba de un fotomontaje, ya que su mano no coincidía con la otra mano que estaba abrazando a la modelo, así que varios usuarios empezaron a seguir el hilo del comentario, dando su opinión al respecto, mencionando que para ellos si se trataba de una edición.

“Es Photoshop. La mano que abraza no la misma que la mano que toma la de la chica. ¿Para que mentir?” comentó una internauta. “Estás en lo correcto es Photoshop, pero ya ves que les encanta engañar al Pueblo…”, “Muy cierto, que flojera, no se vale”, fueron algunos de las respuesta que surgieron de ese comentario, ya que había ‘algo’ que no encajaba con la fotografía.