Filtran información que revela supuesta enfermedad del expresidente de México

Aseguran que está en México y que solo visita a su madre

Dicen que podrían ser sus últimos días de vida

A través de un video que ya circula en las redes sociales se indica que presuntamente el ex presidente de México Enrique Peña Nieto padece de una enfermedad incurable, informe que ha causado expectación entre la ciudadanía mexicana junto con su novia Tania Ruiz. Este material fue subido a redes en la cuenta de Instagram de Javier Ceriani, conductor del programa Chisme No Like, de acuerdo a datos recabados del Defensor de la Verdad, dirigido por Fernando Carmona.

Este hombre es una analista político a través de la plataforma de Youtube, quien a través de su canal anunció que supuestamente el ex presidente de México padece una enfermedad incurable, la cual fue relacionado en la cuenta de Javier Ceriani como SIDA.

En el video el Defensor de la Verdad inicia diciendo: “Qué Peña Nieto ya regresó a México para que lo cuide su mamacita de dos cosas: una, de la justicia, por una red que ya le descubrieron junto a Salinas donde hicieron negocios hasta con los presos… Vamos a platicar también que quiere pasar sus últimos días en México dadas las terribles condiciones en las que se encuentra”.

VEA EL VIDEO AQUÍ

La información también se puede ver en la cuenta de Instagram de @javierceriani en donde dicen que el ex presidente al parecer tiene SIDA.

“Un columnista de El Universal nos explica a detalle de que padece, se habla de que su novia podría estar, haber sido contagiada por este ex presidente y también vamos a platicar cómo cayó en el vicio, un vicio bastante lamentable, incluso hay videos que lo comprueban como el que les estoy presentando en el inicio de este noticiero”.

“Así que Peña Nieto está en la ruina, está pésimamente de salud, y todavía va a esconderse con su mamactia, detrás de sus faldas así que todo esto y más aquí en el Defensor de la Verdad”.

“Qué tal amigos bienvenidos al defensor de la verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar respecto a este tema que está surgiendo que está siendo tendencia el día de hoy por las declaraciones de Anabel Hernández, la periodista que dijo que Salinas también podría ir a la cárcel porque podría ser el principal objetivo de Estados Unidos para tenerlo, y bueno lo que diga Genaro García Luna entorno a esto pues va a ser clave para la detención del jefe de la mafia que gobernó México durante tantos años”.

“Y bueno esto repercute también en Peña Nieto quien ya está aquí en México y está escondido detrás de las faldas de su mamá, allá en el Estado de México, pues sí, cual chamaquito, que está asustado por todas las investigaciones que versan sobre él, y bueno tal parece que regresó, no precisamente porque sea el mejor lugar para esconderse sino que pues necesita que lo cuiden ya que está enfermo de una grave situación y también tal parece que no ha dejado estas manías de estar ingiriendo ciertas sustancias”.

“Pero para hablar de esto está con nosotros Caro García de Patria 24/7, ¿Caro cómo estás?”

De inmediato la invitada contesta: “Hola Fer muchas gracias por esta invitación es un verdadero honor estar nuevamente aquí en tu canal el Defensor de la Verdad…”. Entonces el titular del programa le dice: “Así es que cómo ves Peña Nieto como dice la canción ‘Y tu que te creías el rey de todo el mundo hoy nada más mendigas caridad’, ya está aquí en México para que lo cuiden porque podría tratarse de los últimos días que esté viviendo”.

A lo que la invitada contestó: “Esto nos habla de cómo da vueltas la vida en un momento estás arriba, estás gozando del dinero que te clavaste, estás viajando manteniendo a tus zánganos, a tus hijos, viajando por todos lados con tu novia y al día siguiente ya estás queriéndote esconder como una avestruz”.