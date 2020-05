En un intento por sensibilizar al Ejecutivo sobre la necesidad de que las llamadas “familias mixtas” reciban el estímulo económico aprobado por el Congreso debido al coronavirus, miembros del Caucus Hispano del Legislativo federal se unieron a los líderes Nancy Pelosi y Chuck Schumer para analizar los daños que causa esta exclusión.

Convocada por el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, presidente del Caucus Hispano en el Congreso, en la conferencia telefónica estuvieron presentes la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, entre otros invitados.

Entre ellos destacan dos ciudadanas estadounidenses de origen hispano, Anastasia Campo y Christina Segundo-Hernández, cuyas familias no recibieron el cheque de ayuda por el coronavirus aprobado por el Congreso debido al estatus indocumentado de sus sendos esposos, de acuerdo con los testimonios que ofrecieron en el encuentro.

Al referirse a ambas mujeres, luego de escuchar sus palabras, los líderes demócratas coincidieron que en ambos casos ganó la discriminación debido al estatus migratorio sobre el principio de humanismo estadounidense, pues se trata de personas que declaran impuestos usando un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN).

Entre los participantes también se encontraba Andrea Senteno, consejera Regional del Fondo de Defensa Legal y Educación México-Estadounidense (MALDEF) y quien se refirió a una demanda federal que presentó la organización en nombre de seis ciudadanos estadounidenses a los que se les negaron los cheques de estímulo por esta razón.

The Mexican American Legal Defense and Educational Fund (@MALDEF) has sued the federal government over its denial of coronavirus relief payments to U.S. citizens who are married to immigrants without Social Security numbers. https://t.co/mUbNlW7UCj

— Latino Public Policy (@LatinoPPF) April 29, 2020