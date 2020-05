Nancy Pelosi llamó a Trump “obesidad mórbida” luego de que el presidente afirmara que estaba tomando hidroxicloroquina

El mandatario dijo el lunes que tenía “aproximadamente semana y media” tomando el medicamento contra la malaria

“Comencé a tomarlo porque creo que es bueno”, declaró Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió a las afirmaciones de Donald Trump acerca de que está tomando hidroxicloroquina, calificándolo de “obesidad mórbida”, reseñó SBG San Antonio.

“Es nuestro presidente y preferiría que no tomara algo que no ha sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad y su, digamos… grupo de peso, obesidad mórbida, es como le dicen”, dijo Pelosi a Anderson Cooper de CNN. “Así que creo que no es una buena idea”.

Pelosi pide a Trump que no tome el fármaco contra la malaria porque es “obeso mórbido” ⤵ https://t.co/6UOJtfxTGy — La Razón (@larazon_es) May 19, 2020

Trump tiene 73 años. En su último chequeo completo en febrero de 2019, pasó el umbral oficial para ser considerado obeso, con un índice de masa corporal de 30.4.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés), un IMC de 40 o más se considera obesidad “grave”, que algunos también llaman obesidad “mórbida”.

El presidente Trump dijo el lunes que está tomando un medicamento contra la malaria para atenuar los síntomas en caso de que contraiga el nuevo coronavirus, a pesar de que no se ha demostrado que el fármaco sea eficaz contra el COVID-19, según The Associated Press.

Trump dijo a los reporteros ha estado tomando hidroxicloroquina y un suplemento de zinc todos los días “durante ya una semana y media”.

El mandatario pasó semanas promoviendo el fármaco como una cura potencial contra el COVID-19, contradiciendo las recomendaciones de muchos de los principales asesores de salud de su gobierno.

El medicamento puede causar importantes efectos secundarios en algunos pacientes y no se ha demostrado que combata al nuevo coronavirus.

Trump dijo que su médico no le recomendó el fármaco, pero que se lo solicitó al doctor de la Casa Blanca.

“Comencé a tomarlo porque creo que es bueno”, declaró. “He escuchado muchas cosas buenas”.

“Bien, ¿qué tienes que perder? Todos los días en algún momento tomo una pastilla” dijo Trump.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) advirtió el mes pasado a los profesionales de la salud que dicho fármaco no debe ser utilizado fuera de hospitales o de pruebas clínicas debido a que puede tener efectos secundarios de gravedad.

Pelosi says "morbidly obese" Trump taking hydroxychloroquine "not a good idea" https://t.co/iGn4sgxlpt pic.twitter.com/twekiv7Pzt — The Hill (@thehill) May 19, 2020

Los reguladores emitieron la alerta después de recibir reportes de problemas cardíacos por su uso, incluyendo decesos, de algunos proveedores de servicios de salud.

El mandatario restó importancia a los reportes de efectos secundarios: “Lo único que puedo decirles es que, hasta ahora, me siento bien”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó los comentarios de Trump como “peligrosos”.

“Tal vez realmente no lo está tomando porque el presidente miente sobre cosas característicamente”, dijo Schumer en MSNBC. Añadió: “No sé si lo está tomando o no. Lo conozco diciendo que lo está tomando, lo sea o no, es imprudente, imprudente, imprudente”.

Trump promovió reiteradamente el medicamento antimalárico hidroxicloroquina solo o en combinación con el antibiótico azitromicina, pero ningún estudio grande y riguroso ha indicado que sean seguros o efectivos para evitar o tratar el COVID-19.

